С начала суток, 14 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Об этом сообщаетсе на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, с полуночи пророссийские боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север».

Под обстрел российско-оккупационных сил попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.

— Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - отметили в штабе.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 13 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное осколочное ранение головы.