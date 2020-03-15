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С начала суток, 14 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
Об этом сообщаетсе на страницу ООС в Facebook.
По данным штаба, с полуночи пророссийские боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север».
Под обстрел российско-оккупационных сил попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.
— Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - отметили в штабе.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 13 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное осколочное ранение головы.
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С начала суток, 14 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
Об этом сообщаетсе на страницу ООС в Facebook.
По данным штаба, с полуночи пророссийские боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север».
Под обстрел российско-оккупационных сил попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.
— Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - отметили в штабе.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 13 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное осколочное ранение головы.