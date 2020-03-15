В результате сильных порывов ветра в Украине без электроэнергии остались 159 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, без электричества остались города и села в 6 областях: Киевской — 51 населенный пункт, Житомирской — 46, Черниговской — 39, Черкасской — 9, Сумской — 13, Кировоградской.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что на ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.

Как известно, Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца.