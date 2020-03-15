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Утром 15 марта представители партии Шария привезли мусор под здание администрации Заводского района Николаева.
Об этом НикВести сообщила глава областной организации партии Татьяна Кравчук.
Мусор привезли и высыпали под входную дверь администрации со стихийной свалки на улице Сенной.
— Мы считаем, что люди не должны жить, как свиньи. Мы их очень долго рпедупреждали, шли законными методами, но нас просто не услышали. Если нас не слышат по-хорошему, мы сделаем все ради того, чтобы люди не жили, как свиньи, — сказала Татьяна Кравчук.
Также прямой эфир с места событий в Facebook ведет житель Николаева Александр Дяченко.
На место приехали три экипажа патрульной полиции и группа тактического-оперативного реагирования. Между правоохранителями и партийцами возникла словесная перепалка.
Представитель администрации Заводского района пояснил, что с улицы Сенной мусор вывозится два раза в неделю.
— Раньше там было 8 контейнеров, и мусор вывозился раз в неделю. Мы оставили 5, но вывозим два раза в неделю, — рассказал он.
В свою очередь, представители партии Шария сказали ему, что контейнеры пустые, однако мусор вокруг них никто не убирает.
При этом Татьяна Кравчук рассказала НикВести, что раньше чиновники пообещали вывозить мусор с Сенной два раза в день.
Позже под здание администрации приехал мусоровоз, чтобы убрать привезенные партийцами отходы.
Ранее сообщалось, что житель Николаева Александр Пшеничный пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся во дворе многоэтажного дома в Заводском районе.
Напомним, видеоблогер записал обращение к Александру Сенкевичу, в котором заявил, что активисты «Партии Шария» в Николаеве свезут под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.
В ответ на это мэр Александр Сенкевич заявил, что проблема со стихийными свалками в городе возникла из-за того, что в период новогодних праздников прекратили действие договора по вывозу бытового мусора, которые нужно было перезаключить после проведения тендерных процедур.
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Утром 15 марта представители партии Шария привезли мусор под здание администрации Заводского района Николаева.
Об этом НикВести сообщила глава областной организации партии Татьяна Кравчук.
Мусор привезли и высыпали под входную дверь администрации со стихийной свалки на улице Сенной.
— Мы считаем, что люди не должны жить, как свиньи. Мы их очень долго рпедупреждали, шли законными методами, но нас просто не услышали. Если нас не слышат по-хорошему, мы сделаем все ради того, чтобы люди не жили, как свиньи, — сказала Татьяна Кравчук.
Также прямой эфир с места событий в Facebook ведет житель Николаева Александр Дяченко.
На место приехали три экипажа патрульной полиции и группа тактического-оперативного реагирования. Между правоохранителями и партийцами возникла словесная перепалка.
Представитель администрации Заводского района пояснил, что с улицы Сенной мусор вывозится два раза в неделю.
— Раньше там было 8 контейнеров, и мусор вывозился раз в неделю. Мы оставили 5, но вывозим два раза в неделю, — рассказал он.
В свою очередь, представители партии Шария сказали ему, что контейнеры пустые, однако мусор вокруг них никто не убирает.
При этом Татьяна Кравчук рассказала НикВести, что раньше чиновники пообещали вывозить мусор с Сенной два раза в день.
Позже под здание администрации приехал мусоровоз, чтобы убрать привезенные партийцами отходы.
Ранее сообщалось, что житель Николаева Александр Пшеничный пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся во дворе многоэтажного дома в Заводском районе.
Напомним, видеоблогер записал обращение к Александру Сенкевичу, в котором заявил, что активисты «Партии Шария» в Николаеве свезут под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.
В ответ на это мэр Александр Сенкевич заявил, что проблема со стихийными свалками в городе возникла из-за того, что в период новогодних праздников прекратили действие договора по вывозу бытового мусора, которые нужно было перезаключить после проведения тендерных процедур.