Утром 15 марта представители партии Шария привезли мусор под здание администрации Заводского района Николаева.

Об этом НикВести сообщила глава областной организации партии Татьяна Кравчук.

Мусор привезли и высыпали под входную дверь администрации со стихийной свалки на улице Сенной.

— Мы считаем, что люди не должны жить, как свиньи. Мы их очень долго рпедупреждали, шли законными методами, но нас просто не услышали. Если нас не слышат по-хорошему, мы сделаем все ради того, чтобы люди не жили, как свиньи, — сказала Татьяна Кравчук.

Также прямой эфир с места событий в Facebook ведет житель Николаева Александр Дяченко.

На место приехали три экипажа патрульной полиции и группа тактического-оперативного реагирования. Между правоохранителями и партийцами возникла словесная перепалка.

Представитель администрации Заводского района пояснил, что с улицы Сенной мусор вывозится два раза в неделю.

— Раньше там было 8 контейнеров, и мусор вывозился раз в неделю. Мы оставили 5, но вывозим два раза в неделю, — рассказал он.

В свою очередь, представители партии Шария сказали ему, что контейнеры пустые, однако мусор вокруг них никто не убирает.

При этом Татьяна Кравчук рассказала НикВести, что раньше чиновники пообещали вывозить мусор с Сенной два раза в день.

Позже под здание администрации приехал мусоровоз, чтобы убрать привезенные партийцами отходы.

Контейнеры на улице Сенной в Заводском районе

Ранее сообщалось, что житель Николаева Александр Пшеничный пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся во дворе многоэтажного дома в Заводском районе.

Напомним, видеоблогер записал обращение к Александру Сенкевичу, в котором заявил, что активисты «Партии Шария» в Николаеве свезут под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.

В ответ на это мэр Александр Сенкевич заявил, что проблема со стихийными свалками в городе возникла из-за того, что в период новогодних праздников прекратили действие договора по вывозу бытового мусора, которые нужно было перезаключить после проведения тендерных процедур.