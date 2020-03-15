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На Ивано-Франковщине 26-летний мужчина убил таксиста, не желая оплачивать проезд.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Ивано-Франковской области.
13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез: уехал таксовать в неизвестном направлении, а телефонная связь с ним оборвалась.
Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в убийстве — 26-летнего жителя Тисменицкого района.
«Злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, то мужчина сказал, что не имеет денег для оплаты проезда. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленник сел за руль и поехал вместе с жертвой с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.
Правоохранители открыли уголовные производства по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 6 октября в Николаеве возле гостиницы «Турист» водитель такси получил ножевое ранение в спину. Полиция задержала нападавшего.
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На Ивано-Франковщине 26-летний мужчина убил таксиста, не желая оплачивать проезд.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Ивано-Франковской области.
13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез: уехал таксовать в неизвестном направлении, а телефонная связь с ним оборвалась.
Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в убийстве — 26-летнего жителя Тисменицкого района.
«Злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, то мужчина сказал, что не имеет денег для оплаты проезда. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленник сел за руль и поехал вместе с жертвой с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.
Правоохранители открыли уголовные производства по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 6 октября в Николаеве возле гостиницы «Турист» водитель такси получил ножевое ранение в спину. Полиция задержала нападавшего.