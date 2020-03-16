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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали полицейского сектора реагирования патрульной полиции Маловысковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Кировоградской области за вымогательство и получение неправомерной взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, полицейский требовал и получил взятку за непривлечение гражданина к административной ответственности за перевозку грузов.
Полицейский был задержан во время преследования — с целью избежания уголовной ответственности, он пытался скрыться на автомобиле и избавиться полученной неправомерной выгоды.
«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проходят обыски по месту жительства и работы полицейского. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления», — сказано в сообщении.
Ранее Николаевское ГБР сообщило о подозрении патрульному из Одессы, который пьяным врезался в дерево.
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали полицейского сектора реагирования патрульной полиции Маловысковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Кировоградской области за вымогательство и получение неправомерной взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, полицейский требовал и получил взятку за непривлечение гражданина к административной ответственности за перевозку грузов.
Полицейский был задержан во время преследования — с целью избежания уголовной ответственности, он пытался скрыться на автомобиле и избавиться полученной неправомерной выгоды.
«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проходят обыски по месту жительства и работы полицейского. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления», — сказано в сообщении.
Ранее Николаевское ГБР сообщило о подозрении патрульному из Одессы, который пьяным врезался в дерево.