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Служба безопасности Украины совместно с полицией в районе проведения операции Объединенных сил блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По предварительным данным в состав группировки входило 5 жителей Донецкой области, которые нелегально продавали оружие. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
— Оперативники спецслужбы задокументировали продажу 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов. Во время спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия. За это арсенал дельцы планировали получить 55 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, — сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают, каналы происхождения военных средств поражения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в ноябре 2019 года СБУ разоблачила незаконный вывоз из Украины в страны ЕС двигателей для укомплектовки боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.
Служба безопасности Украины совместно с полицией в районе проведения операции Объединенных сил блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По предварительным данным в состав группировки входило 5 жителей Донецкой области, которые нелегально продавали оружие. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
— Оперативники спецслужбы задокументировали продажу 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов. Во время спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия. За это арсенал дельцы планировали получить 55 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, — сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают, каналы происхождения военных средств поражения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в ноябре 2019 года СБУ разоблачила незаконный вывоз из Украины в страны ЕС двигателей для укомплектовки боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.