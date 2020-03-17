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Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Раненых эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.
Напомним, 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Раненых эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.
Напомним, 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.