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Вчера утром, 17 марта, на Обуховской трассе под Киевом, на перекрестке столкнулись Lanos и Audi, в результате ДТП погиб молодой украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В распоряжении ТСН оказалось видео с камеры наблюдения на нем видно, как поток машин, которые едут по главной, останавливается на красный. Фургон с прилегающей дороги проезжает на свой зеленый сигнал, и снова светофор переключается. Водитель Lanos не тормозит и пытается проскочить, но в это время на перекресток на свой зеленый выехала Audi, водителя удается спасти.
— Девушка-врач проезжала мимо. Сразу же оказывала первую помощь, - говорит очевидец ДТП Сергей.
— Пассажиров не было, водитель Audi руководил сам. Его госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу, - говорит заместитель руководителя сектора полиции Александр Маршаренко.
Водитель и пассажир погибли мгновенно. Знакомые ребят, которые приехали на место аварии, рассказывают: водителю в тот день исполнилось 22. Его 24-летний пассажир - друг детства - Дмитрий Лисовой был профессиональным боксером, призером чемпионатов Украины, когда-то на тренировках стоял в спарринге с Александром Усиком.
Вчера утром, 17 марта, на Обуховской трассе под Киевом, на перекрестке столкнулись Lanos и Audi, в результате ДТП погиб молодой украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В распоряжении ТСН оказалось видео с камеры наблюдения на нем видно, как поток машин, которые едут по главной, останавливается на красный. Фургон с прилегающей дороги проезжает на свой зеленый сигнал, и снова светофор переключается. Водитель Lanos не тормозит и пытается проскочить, но в это время на перекресток на свой зеленый выехала Audi, водителя удается спасти.
— Девушка-врач проезжала мимо. Сразу же оказывала первую помощь, - говорит очевидец ДТП Сергей.
— Пассажиров не было, водитель Audi руководил сам. Его госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу, - говорит заместитель руководителя сектора полиции Александр Маршаренко.
Водитель и пассажир погибли мгновенно. Знакомые ребят, которые приехали на место аварии, рассказывают: водителю в тот день исполнилось 22. Его 24-летний пассажир - друг детства - Дмитрий Лисовой был профессиональным боксером, призером чемпионатов Украины, когда-то на тренировках стоял в спарринге с Александром Усиком.