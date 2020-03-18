В течение суток 17 марта подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза тушили пожары камыша, сухой травы и хвойной подстилки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 13:35, дежурное отделение 14 государственной пожарно-спасательной части выехало на тушение сухой травы вблизи села Сухая Балка в Доманевском районе. Площадь пожара составила 2 га, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Почти одновременно, возникли 2 пожара в Новоодесском и Новобугском районах. В 18:20 на линию «101» жители сообщили о пожаре сухой травы и камыша вблизи села Новоконстантиновка Новобугского района. Здесь площадь пожара достигла 5 га. Пожарные 20 ГПСЧ в 19:30 локализовали, а в 19:45 - ликвидировали возгорание.

В 18:30 загорелся камыш возле с Балабановка в СВТ «Сосновка», что в Новоодесском районе. А вот хвойная подстилка загорелась на территории Березнеговатского лесного хозяйства. Вероятные причины этих пожаров - умышленные поджоги. Всего от ГСЧС работало 4 единицы техники и 10 человек.

Напомним, 10 марта, в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади 5,5 гектаров.