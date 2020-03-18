Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Отмечается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности определила ситуацию с коронавирусом в Киевской области как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня».

Департамент здравоохранения Киевской ОГА запустил горячую линию. Врачи-консультанты должны предоставить необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19.

В области в первую очередь будут поддерживать медработников, материально-технически обеспечивать больницы и информировать население.

— В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. Первоначально - такие, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения, - сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА.

Отметим, что во время заседания Кабмина Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что введение режима ЧС в столице - вопрос времени, к которому нужно вернуться в ближайшее время.

Напомним, что правительство выделит еще 70 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения Cоvid-19.