Правительство выделит еще 70 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения Cоvid-19.

Об этом сегодня, 18 марта, во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На прошлой неделе мы выделили 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 миллионов, - сказал Денис Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел советует родителям обсудить со своими детьми, которые остаются дома на время карантина, как избегать опасности в интернете.

Как известно, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения на коронавирус COVID-19, 2 из них - летальные.