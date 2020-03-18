Министерство внутренних дел советует родителям обсудить со своими детьми, которые остаются дома на время карантина, как избегать опасности в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Онлайн уроки, общение с друзьями и фильмы — это все неотъемлемая часть интернет жизни современных детей. А во время карантина у них больше времени «залипать» в телефонах, планшетах и компьютерах. Давайте не стесняться, а вместе поговорим с детьми о безопасности в сети, - говорится в сообщении.

Типы опасности, которая угрожает детям в интернете:

угроза личной безопасности: порнография, общение с извращенными людьми или привлечение к противоправным действиям;

безопасность других: кибербуллинг, совершение преступлений, посягательство на безопасность окружения;

утечка персональной информации — разглашение номеров кредитных карточек, номеров телефонов и опасность загрузки вредоносных программ.

Среди правил использования всемирной сети МВД назвало следующие:

никому не разглашать личные пароли и для каждого сервиса использовать новый пароль;

не давать никому личной информации, не выставлять фото из частной жизни:

отказываться от встречи с людьми, с которыми познакомились online;

не выкладывать фото билетов со штрих-кодами;

не устанавливать неизвестные программы и не пересматривать информацию по подозрительным ссылкам;

не реагировать на неприличные комментарии, которые вам адресуют, но обязательно сообщить об этом родителям;

не вся информация, которую публикуют в сети, правдивая;

то, что ты публикуешь, остается там навсегда — сокровенные мысли или секреты лучше оставить при себе.

— Надеемся, что на карантине вы проведете много времени со своими детьми. Если же такой возможности нет, то обязательно обсудите все вопросы безопасности, — отметили в ведомстве, добавив, что интернет лучше заменить интересной книгой или крутой игрой.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.