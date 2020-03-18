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Министерство внутренних дел советует родителям обсудить со своими детьми, которые остаются дома на время карантина, как избегать опасности в интернете.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Онлайн уроки, общение с друзьями и фильмы — это все неотъемлемая часть интернет жизни современных детей. А во время карантина у них больше времени «залипать» в телефонах, планшетах и компьютерах. Давайте не стесняться, а вместе поговорим с детьми о безопасности в сети, - говорится в сообщении.
Типы опасности, которая угрожает детям в интернете:
угроза личной безопасности: порнография, общение с извращенными людьми или привлечение к противоправным действиям;
безопасность других: кибербуллинг, совершение преступлений, посягательство на безопасность окружения;
утечка персональной информации — разглашение номеров кредитных карточек, номеров телефонов и опасность загрузки вредоносных программ.
Среди правил использования всемирной сети МВД назвало следующие:
никому не разглашать личные пароли и для каждого сервиса использовать новый пароль;
не давать никому личной информации, не выставлять фото из частной жизни:
отказываться от встречи с людьми, с которыми познакомились online;
не выкладывать фото билетов со штрих-кодами;
не устанавливать неизвестные программы и не пересматривать информацию по подозрительным ссылкам;
не реагировать на неприличные комментарии, которые вам адресуют, но обязательно сообщить об этом родителям;
не вся информация, которую публикуют в сети, правдивая;
то, что ты публикуешь, остается там навсегда — сокровенные мысли или секреты лучше оставить при себе.
— Надеемся, что на карантине вы проведете много времени со своими детьми. Если же такой возможности нет, то обязательно обсудите все вопросы безопасности, — отметили в ведомстве, добавив, что интернет лучше заменить интересной книгой или крутой игрой.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Министерство внутренних дел советует родителям обсудить со своими детьми, которые остаются дома на время карантина, как избегать опасности в интернете.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Онлайн уроки, общение с друзьями и фильмы — это все неотъемлемая часть интернет жизни современных детей. А во время карантина у них больше времени «залипать» в телефонах, планшетах и компьютерах. Давайте не стесняться, а вместе поговорим с детьми о безопасности в сети, - говорится в сообщении.
Типы опасности, которая угрожает детям в интернете:
угроза личной безопасности: порнография, общение с извращенными людьми или привлечение к противоправным действиям;
безопасность других: кибербуллинг, совершение преступлений, посягательство на безопасность окружения;
утечка персональной информации — разглашение номеров кредитных карточек, номеров телефонов и опасность загрузки вредоносных программ.
Среди правил использования всемирной сети МВД назвало следующие:
никому не разглашать личные пароли и для каждого сервиса использовать новый пароль;
не давать никому личной информации, не выставлять фото из частной жизни:
отказываться от встречи с людьми, с которыми познакомились online;
не выкладывать фото билетов со штрих-кодами;
не устанавливать неизвестные программы и не пересматривать информацию по подозрительным ссылкам;
не реагировать на неприличные комментарии, которые вам адресуют, но обязательно сообщить об этом родителям;
не вся информация, которую публикуют в сети, правдивая;
то, что ты публикуешь, остается там навсегда — сокровенные мысли или секреты лучше оставить при себе.
— Надеемся, что на карантине вы проведете много времени со своими детьми. Если же такой возможности нет, то обязательно обсудите все вопросы безопасности, — отметили в ведомстве, добавив, что интернет лучше заменить интересной книгой или крутой игрой.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.