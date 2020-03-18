В Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.

Кроме того, за сутки значительно увеличилось число инфицированных - 4207 новых случая. Также возросло число медицинских работников, зараженных SARS-CoV-2 - до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

По его данным, 4025 человек выздоровели от коронавируса. За сутки их количество увеличилось на 1084, или на 37% больше, чем во вторник.

Правительство Италии ввело жесткие меры по блокировке в попытке остановить распространение вируса, хотя результаты могут проявиться в течение нескольких недель, отмечает издание.

Анджело Борелли подчеркнул, что необходимо максимально ограничить передвижение граждан.

— Сегодняшние цифры позволяют нам думать позитивно, но ограничительные меры должны продолжаться, — сказал Анджело Боррели.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.