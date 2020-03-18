|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.2 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.9 грн
В Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.
Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.
Кроме того, за сутки значительно увеличилось число инфицированных - 4207 новых случая. Также возросло число медицинских работников, зараженных SARS-CoV-2 - до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.
По его данным, 4025 человек выздоровели от коронавируса. За сутки их количество увеличилось на 1084, или на 37% больше, чем во вторник.
Правительство Италии ввело жесткие меры по блокировке в попытке остановить распространение вируса, хотя результаты могут проявиться в течение нескольких недель, отмечает издание.
Анджело Борелли подчеркнул, что необходимо максимально ограничить передвижение граждан.
— Сегодняшние цифры позволяют нам думать позитивно, но ограничительные меры должны продолжаться, — сказал Анджело Боррели.
Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.
В Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.
Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.
Кроме того, за сутки значительно увеличилось число инфицированных - 4207 новых случая. Также возросло число медицинских работников, зараженных SARS-CoV-2 - до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.
По его данным, 4025 человек выздоровели от коронавируса. За сутки их количество увеличилось на 1084, или на 37% больше, чем во вторник.
Правительство Италии ввело жесткие меры по блокировке в попытке остановить распространение вируса, хотя результаты могут проявиться в течение нескольких недель, отмечает издание.
Анджело Борелли подчеркнул, что необходимо максимально ограничить передвижение граждан.
— Сегодняшние цифры позволяют нам думать позитивно, но ограничительные меры должны продолжаться, — сказал Анджело Боррели.
Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.