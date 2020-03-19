В Николаеве сегодня, 19 марта, произошел пожар в бытовом помещении здания Заводского отдела полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

На место происшествия прибыли дежурные отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали горение.

По данному факту расследуется уголовное производство по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Продолжается следствие.