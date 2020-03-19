В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

— Первый подтвержденный случай в Житомире, - написал Сергей Сухомлин.

Мэр рассказал, что сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.

Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.