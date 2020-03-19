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В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.
— Первый подтвержденный случай в Житомире, - написал Сергей Сухомлин.
Мэр рассказал, что сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.
Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.
В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.
— Первый подтвержденный случай в Житомире, - написал Сергей Сухомлин.
Мэр рассказал, что сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии.
Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.