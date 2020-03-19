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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Кернеса, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.
— По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности, - отметил Геннадий Кернес.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Кернеса, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.
— По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности, - отметил Геннадий Кернес.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.