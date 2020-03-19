Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом он рассказал в ходе своего брифинга, пишет «Украинская правда».

— Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве – 200. Из них 133 – в инфекционных отделениях базовых больниц. Мы заказали еще дополнительные аппараты... рассчитываем, что несколько десятков мы получим на следующей неделе, - сказал мэр.

Также Виталий Кличко отметил, что в Киев уже поступило 62 тысячи медицинских масок, а на следующей неделе, по словам городского головы, в город привезут еще 100 тысяч масок.

— Маски, которые у нас есть, мы распространяем больницам, медикам, на коммунальных предприятиях, часть сегодня передаем полиции. Распространяем на тех предприятиях, от которых зависит жизнедеятельность города. Бешеный спрос на маски – он не только в Киеве, но и в других городах и в других странах, - сказал мэр.

Виталий Кличко также сообщил, что в Киеве – 600 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, из них более 12 тысяч – одинокие и нуждаются в помощи. Город организовало доставку продуктов, лекарств и средств гигиены для одиноких пенсионеров на время карантина. Социальные работники проинструктированы на счет предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая порождает болезнь COVID-19.

Мэр отметил, что до 3 апреля в КГГА приостановлен прием граждан, но работники администрации принимают обращения людей на электронную и обычную почту (ящик повесили на входе в Киевсовет).

Что касается транспорта, то Виталий Кличко сообщил, что наземный транспорт не сможет перекрыть метрополитен полностью, а некоторые частные перевозчики еще и сокращают количество рейсов – с ними ведут переговоры.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.