Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.

Об этом он заявил в Instagram.

Городской голова добавил, что маски не защищают от попадания коронавируса в организм, однако являются предосторожностью, чтобы люди, которые уже заражены, не заражали других.

— С сегодняшнего дня будет принято решение, чтобы в транспорт был допуск только в масках. Спасают ли маски от заражения? Нет. Так как вирус переносится капельным путём, то даже если наденете маску, но у вас есть глаза и вирус через слизистую оболочку попадает в организм. Маски нужны чтобы люди, которые потенциально заражены и об этом не знают, могли перемещаться по городу и не заражать вас, - заявил Александр Сенкевич.

Он также добавил, что сами маски сейчас производятся на государственном уровне и они в скором времени будут доставлены в Николаев.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.