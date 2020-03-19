19 марта в Николаевской области задержали мужчину, который летом 2019 года убил односельчанина в Баштанском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Летом прошлого года в полицию поступило сообщение об обнаружении в собственном доме тела 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно выводам эксперта, погибшему были нанесены несколько ножевых ранений в живот.

По данному факту следователи Баштанского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Опросив сына погибшего и местных жителей, полицейские установили причастного к преступлению мужчину. Им оказался 58-летний односельчанин погибшего, с которым он в тот день употреблял алкоголь. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину смертельные ранения.

После совершения преступления мужчина скрывался от органов досудебного следствия и был объявлен в государственный розыск.

«В результате проведенного комплекса следственно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Баштанского отдела полиции установили местонахождение разыскиваемого — он скрывался в другом районе области», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что осознавал последствия своего поступка и, чтобы избежать уголовной ответственности, постоянно менял место проживания.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Согласно санкции инкриминируемой статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что николаевские оперативники во вторник, 17 марта, задержали группу одесситов, которые воровали газовые котлы из квартир в новострое.