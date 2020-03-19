Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.

По данным службы гражданской обороны Италии, вирус унес жизни 3405 человек, передает DW.

До сегодняшнего дня в Китае от COVID-19 умерли 3245 пациентов.

Сейчас в Италии 33 тысячи 190 человек инфицированы коронавирусом, что на 4 тысячи 480 больше, чем за прошлые сутки. Излечились от коронавируса в Италии 4 тысячи 440 человек, сообщает ANSA.

Общее количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 41 тысяча 35 человек. При этом число заразившихся SARS-CoV-2 в Китае практически в два раза больше - 81 тысяча 137 человек.

Напомним, в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19 : в Черновицкой области - десять, в Житомирской - два, в Киевской области - два (18 марта стало известно, что один из них - это нардеп Сергей Шахов), в Киеве - три, в Донецкой области - один, в Днепропетровской области - два, в Ивано-Франковской - один. Три из этих случаев - летальные.