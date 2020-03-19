В Украине зафиксировали третью смерть от нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19», — отметили в МОЗ.

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) Ивано-Франковская (1) области и город Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий обнаружено Днепропетровская — 2; Житомирская — 1; Также один случай подтвержден в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали три новых случая коронавируса.

Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.