Вечером 19 марта в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией. Еще один случай выявлен в Ивано-Франковской области. Сейчас они — под пристальным наблюдением медиков.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«В Днепропетровской области сть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции регионом. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы», — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.