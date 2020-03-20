Прокуратура Киева инициировала расследование в отношении частной клиники, скрыла результаты пациента, инфицированного COVID-19.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом.

— Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий, — указано в сообщении прокуратуры.

Правоохранители также добавили, что: «Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний».

Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Соломенское управления полиции, процессуальное руководство — Киевская местная прокуратура № 9.

Ход досудебного расследования взят на контроль руководством прокуратуры города Киева.

Напомним, что правоохранители составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств по факту несоблюдения правил карантина, в Николаевской области выявили 11 нарушений.