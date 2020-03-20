Центр общественного здоровья Украины подтвердил третий случай коронавируса в Киевской области.

Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 пятницы, 20 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 40. Региональная лаборатория подтвердила новое заражение коронавирусом в Киевской области.

Обновление 23:06. Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Тернопольской области.

Таким образом, в Украине уже 41 подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели состояние чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.