Вчера в Витовском районе Николаевской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании бывшей сожительницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 21 марта, в Витовское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее изнасиловал бывший сожитель. По словам заявительницы, он пригласил ее прийти забрать личные вещи потому что из-за ссоры. произошедшей неделю назад, они перестали совместно проживать.

Когда женщина зашла в дом, бывший закрыл дверь, начал угрожать топором и физической расправой, а после заставил вступить с ним в половые отношения. Потерпевшая воспользовавшись случаем вырвалась, убежала к соседям и сразу вызвала полицию.

Полицейские разыскивали его. В лесополосе балки они заметили подозрительного мужчину, который скрывался и пытался бежать при приближении полицейских. Догнав беглеца они установили, что это и был злоумышленник.

Правоохранители изъяли одежду пострадавшего и топор, которым он угрожал. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз.

Следователи Витовского отделения полиции задержали 40-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и, по согласованию с прокуратурой, сообщили ему о подозрении в преступлении, предусмотренном части 2 статьи 152 УК Украины «Изнасилование», за что ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Вскоре суд будет избирать для подозреваемого меру пресечения.

Напомним, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.