В хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.

Об этом сообщает УНИАН.

Как отметили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.

В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

В некоторых районах города не было электричества и воды.

Отмечается, что жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Напомним, что за прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.