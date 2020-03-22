|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
В хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
Об этом сообщает УНИАН.
Как отметили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.
Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.
В некоторых районах города не было электричества и воды.
Отмечается, что жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.
Напомним, что за прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
В хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
Об этом сообщает УНИАН.
Как отметили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.
Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.
В некоторых районах города не было электричества и воды.
Отмечается, что жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.
Напомним, что за прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.