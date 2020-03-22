|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
За прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
На государственной границе оформлено 28,2 тысячи человек, на линии разграничения - 257 человек, на админчертах - 436 человек.
Из них более 19 тысяч - это граждане, которые возвращались в Украину.
Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. В течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечена доставка в Украину почти 4 тысяч наших соотечественников.
Кроме пограничного контроля пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений осуществляют мероприятия, направленные на обнаружение признаков заболевания у граждан. За прошедшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры у 19 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. В течение суток людей, возвращавшихся из-за границы, с повышенной температурой не выявлено.
Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
На государственной границе оформлено 28,2 тысячи человек, на линии разграничения - 257 человек, на админчертах - 436 человек.
Из них более 19 тысяч - это граждане, которые возвращались в Украину.
Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. В течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечена доставка в Украину почти 4 тысяч наших соотечественников.
Кроме пограничного контроля пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений осуществляют мероприятия, направленные на обнаружение признаков заболевания у граждан. За прошедшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры у 19 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. В течение суток людей, возвращавшихся из-за границы, с повышенной температурой не выявлено.
Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.