За прошедшие сутки государственную границу, линию разграничения и админмежах с ВОТ АР Крым пересекли 28,9 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На государственной границе оформлено 28,2 тысячи человек, на линии разграничения - 257 человек, на админчертах - 436 человек.

Из них более 19 тысяч - это граждане, которые возвращались в Украину.

Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. В течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечена доставка в Украину почти 4 тысяч наших соотечественников.

Кроме пограничного контроля пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений осуществляют мероприятия, направленные на обнаружение признаков заболевания у граждан. За прошедшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры у 19 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий. В течение суток людей, возвращавшихся из-за границы, с повышенной температурой не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.