В Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.