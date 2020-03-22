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В Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
— По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.
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В Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
— По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.