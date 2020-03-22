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В оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.
Об этом рассказал основатель DefenceBlog, «Военный информатор» DylanMalyasov, передаёт Апостроф.
Он уточнил, что в провокационных учениях оккупационных войск участвовали десантники ВС РФ из города Новороссийск. По словам эксперта, на крымском полигоне присутствовало 1,5 тысяч военных, несколько сотен единиц техники и полтора десятка самолетов.
— Десантники из Новороссийска (1,5 тысяч десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве, - уточнил он.
Напомним, что на передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии.
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В оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.
Об этом рассказал основатель DefenceBlog, «Военный информатор» DylanMalyasov, передаёт Апостроф.
Он уточнил, что в провокационных учениях оккупационных войск участвовали десантники ВС РФ из города Новороссийск. По словам эксперта, на крымском полигоне присутствовало 1,5 тысяч военных, несколько сотен единиц техники и полтора десятка самолетов.
— Десантники из Новороссийска (1,5 тысяч десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве, - уточнил он.
Напомним, что на передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии.