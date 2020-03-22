На передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии.

Об этом сообщает Лига.

— В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию, - говорится в сообщении.

В фонде говорят, что эти тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных, если они есть.

— Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирования, сделанное с учетом опыта других стран. Тестироваться будут потенциальные «31-вые» пациенты», то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики, - пояснили волонтеры.

При этом в фонде отметили, что результаты тестирования не будут разглашаться без согласия руководства армии.

Руководитель фонда Виталий Дейнега отметил, что получено согласие командования ВСУ: «При условии неразглашения результатов».

Напомним, что в течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.