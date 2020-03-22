|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
На передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии.
Об этом сообщает Лига.
— В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию, - говорится в сообщении.
В фонде говорят, что эти тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных, если они есть.
— Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирования, сделанное с учетом опыта других стран. Тестироваться будут потенциальные «31-вые» пациенты», то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики, - пояснили волонтеры.
При этом в фонде отметили, что результаты тестирования не будут разглашаться без согласия руководства армии.
Руководитель фонда Виталий Дейнега отметил, что получено согласие командования ВСУ: «При условии неразглашения результатов».
Напомним, что в течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
На передовую в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе отправят 1000 тестов для диагностики инфекционных заболеваний, которые позволяют выявлять вирус на бессимптомной стадии.
Об этом сообщает Лига.
— В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию, - говорится в сообщении.
В фонде говорят, что эти тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных, если они есть.
— Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирования, сделанное с учетом опыта других стран. Тестироваться будут потенциальные «31-вые» пациенты», то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики, - пояснили волонтеры.
При этом в фонде отметили, что результаты тестирования не будут разглашаться без согласия руководства армии.
Руководитель фонда Виталий Дейнега отметил, что получено согласие командования ВСУ: «При условии неразглашения результатов».
Напомним, что в течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.