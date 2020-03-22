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В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано пять обстрелов, а именно:
Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», а именно:
—Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, - говорится в сообщении.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.
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В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано пять обстрелов, а именно:
Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», а именно:
—Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, - говорится в сообщении.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.