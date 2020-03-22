В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», а именно:

дважды вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 8 мин;

рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм -15 мин;

неподалеку Попасной - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

—Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.