В Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.

Соответствующие видео опубликовано в Instagram.

Отмечается, что авторегистратор водителя Дмитрия Ситникова около 16:40 заснял, как во время движения женщина с ребёнком перебегала проезжую часть перед машинами. После этого мужчина попытался остановить женщину до приезда полиции и объяснить, что её действия создают угрозу для участников движения и пешеходов.

Когда женщина попыталась уйти, не дожидаясь приезда патрульно полиции, мужчина применил силу и схватил её за руку. На просьбу женщину отпустить её, он ответил: «Не отпущу. Я тот, кого ты будешь боятся».

— Куда вы бежите перед машинами, сейчас вызываем полицию и будем вас оформлять, - заявил мужчина.

— Мы на красный свет для машин переходили, успокойтесь, - ответила женщина.

— Там двойная сплошная, там вообще нельзя ходить. Всё, вы уже приехали, - заявил водитель и схватил женщину за руку.

— Отпусти мою руку!

— Не отпущу!

— Кто ты такой?

— Я тот, кого ты будешь боятся, - подытожил активист.

К этому времени к месту происшествия подошёл полицейский, капитан Евгений Стразин с напарником, который вмешался в конфликт и выбил камеру из рук водителя, а после вступил в дискуссию с ним на повышенных тонах. Отмечается, что правоохранители не задержали женщину с ребенком.

— Вы не соображаете, вы человека дергаете за руку, - заявил полицейский.

— Мы нарушителя задержали, - ответил активист.

— Кого вы можете задерживать? - спросил правоохранитель.

— Нарушителя задержал как сознательный гражданин, гражданское задержание, - уточнил Дмитрий Ситников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуёвый Николаев (@h.nikolaev_)22 Мар 2020 в 4:53 PDT

После на место был вызван ещё один наряд патрульной полиции, так как водитель хотел пожаловаться на действия капитана.

Также в ходе диалога оказалось, что полицейский оказался сыном женщины, перебежавшей дорогу, который отметил, что его мать снимает побои и у неё есть гематомы из-за действий Дмитрия Ситникова. В итоге что мужчина написал заявление на действия правоохранителя.

Напомним, что в Николаеве во время ссоры уголовник ранил ножом сожителя своей сестры.