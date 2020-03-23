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В Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.
Соответствующие видео опубликовано в Instagram.
Отмечается, что авторегистратор водителя Дмитрия Ситникова около 16:40 заснял, как во время движения женщина с ребёнком перебегала проезжую часть перед машинами. После этого мужчина попытался остановить женщину до приезда полиции и объяснить, что её действия создают угрозу для участников движения и пешеходов.
Когда женщина попыталась уйти, не дожидаясь приезда патрульно полиции, мужчина применил силу и схватил её за руку. На просьбу женщину отпустить её, он ответил: «Не отпущу. Я тот, кого ты будешь боятся».
— Куда вы бежите перед машинами, сейчас вызываем полицию и будем вас оформлять, - заявил мужчина.
— Мы на красный свет для машин переходили, успокойтесь, - ответила женщина.
— Там двойная сплошная, там вообще нельзя ходить. Всё, вы уже приехали, - заявил водитель и схватил женщину за руку.
— Отпусти мою руку!
— Не отпущу!
— Кто ты такой?
— Я тот, кого ты будешь боятся, - подытожил активист.
К этому времени к месту происшествия подошёл полицейский, капитан Евгений Стразин с напарником, который вмешался в конфликт и выбил камеру из рук водителя, а после вступил в дискуссию с ним на повышенных тонах. Отмечается, что правоохранители не задержали женщину с ребенком.
— Вы не соображаете, вы человека дергаете за руку, - заявил полицейский.
— Мы нарушителя задержали, - ответил активист.
— Кого вы можете задерживать? - спросил правоохранитель.
— Нарушителя задержал как сознательный гражданин, гражданское задержание, - уточнил Дмитрий Ситников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Хуёвый Николаев (@h.nikolaev_)22 Мар 2020 в 4:53 PDT
После на место был вызван ещё один наряд патрульной полиции, так как водитель хотел пожаловаться на действия капитана.
Также в ходе диалога оказалось, что полицейский оказался сыном женщины, перебежавшей дорогу, который отметил, что его мать снимает побои и у неё есть гематомы из-за действий Дмитрия Ситникова. В итоге что мужчина написал заявление на действия правоохранителя.
Напомним, что в Николаеве во время ссоры уголовник ранил ножом сожителя своей сестры.
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В Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.
Соответствующие видео опубликовано в Instagram.
Отмечается, что авторегистратор водителя Дмитрия Ситникова около 16:40 заснял, как во время движения женщина с ребёнком перебегала проезжую часть перед машинами. После этого мужчина попытался остановить женщину до приезда полиции и объяснить, что её действия создают угрозу для участников движения и пешеходов.
Когда женщина попыталась уйти, не дожидаясь приезда патрульно полиции, мужчина применил силу и схватил её за руку. На просьбу женщину отпустить её, он ответил: «Не отпущу. Я тот, кого ты будешь боятся».
— Куда вы бежите перед машинами, сейчас вызываем полицию и будем вас оформлять, - заявил мужчина.
— Мы на красный свет для машин переходили, успокойтесь, - ответила женщина.
— Там двойная сплошная, там вообще нельзя ходить. Всё, вы уже приехали, - заявил водитель и схватил женщину за руку.
— Отпусти мою руку!
— Не отпущу!
— Кто ты такой?
— Я тот, кого ты будешь боятся, - подытожил активист.
К этому времени к месту происшествия подошёл полицейский, капитан Евгений Стразин с напарником, который вмешался в конфликт и выбил камеру из рук водителя, а после вступил в дискуссию с ним на повышенных тонах. Отмечается, что правоохранители не задержали женщину с ребенком.
— Вы не соображаете, вы человека дергаете за руку, - заявил полицейский.
— Мы нарушителя задержали, - ответил активист.
— Кого вы можете задерживать? - спросил правоохранитель.
— Нарушителя задержал как сознательный гражданин, гражданское задержание, - уточнил Дмитрий Ситников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Хуёвый Николаев (@h.nikolaev_)22 Мар 2020 в 4:53 PDT
После на место был вызван ещё один наряд патрульной полиции, так как водитель хотел пожаловаться на действия капитана.
Также в ходе диалога оказалось, что полицейский оказался сыном женщины, перебежавшей дорогу, который отметил, что его мать снимает побои и у неё есть гематомы из-за действий Дмитрия Ситникова. В итоге что мужчина написал заявление на действия правоохранителя.
Напомним, что в Николаеве во время ссоры уголовник ранил ножом сожителя своей сестры.