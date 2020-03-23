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Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом.
— То есть, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек, - отметил Виталий Кличко.
Среди новых 4 случаев:
Он также добавил, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом.
— То есть, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек, - отметил Виталий Кличко.
Среди новых 4 случаев:
Он также добавил, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.