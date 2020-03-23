Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подобные неудобства вызваны мерами по предотвращению коронавируса.

— С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь». С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу. Безопасность людей - превыше всего, - написал Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.