Сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

В посольстве отмечают, что после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинца вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя.

Все пассажиры допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на утро 23 марта в Украину при содействии дипломатов вернулось более 70 тысяч граждан. 155 украинцев находятся на карантине за рубежом, 18 проходят лечение от коронавируса COVID-19.

Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч граждане Украины, которые вернулись из-за границы, у одного обнаружили коронавирус.