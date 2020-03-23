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Сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.
Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.
В посольстве отмечают, что после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинца вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя.
Все пассажиры допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.
По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на утро 23 марта в Украину при содействии дипломатов вернулось более 70 тысяч граждан. 155 украинцев находятся на карантине за рубежом, 18 проходят лечение от коронавируса COVID-19.
Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч граждане Украины, которые вернулись из-за границы, у одного обнаружили коронавирус.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.
Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.
В посольстве отмечают, что после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинца вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя.
Все пассажиры допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.
По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на утро 23 марта в Украину при содействии дипломатов вернулось более 70 тысяч граждан. 155 украинцев находятся на карантине за рубежом, 18 проходят лечение от коронавируса COVID-19.
Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч граждане Украины, которые вернулись из-за границы, у одного обнаружили коронавирус.