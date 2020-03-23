В Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч граждане Украины, которые вернулись из-за границы, у одного обнаружили коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

— В пункте пропуска «Борисполь» при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевания коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы, - сказано в сообщении.

Также сегодня пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда «Перемышль-Киев» будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд «Рига-Киев» будут оформлять в Киеве военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Напомним, в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.