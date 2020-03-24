Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова объяснила, почему пациентам дают перечень медикаментов и расходников, которые те должны покупать за свой счет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В некоторых СМИ сегодня прошло сообщение о том, какие списки пишет инфекционная больница, находящимся там больным. Да, этот случай и этот список был. К сожалению, есть медикаменты, которые нужны больным, но которые не входят в так называемый «нацперелик» и мы не можем их закупать, даже при наличии финансов. Это, например, амброксол, аскорутин, фурациллин, мукалтин, аскорбиновая кислота и т. д. При всем желании мы не можем их закупить. На сегодня, согласно выделенной субвенции, медикаментами обеспечение составляет 25 гривен в сутки на 1 больного», — отметила она.

По словам главврача, она, как руководитель, внуждена выбирать между покупкой расходников для анализов и «баночками для мочи».

«Когда стоит вопрос для меня, как менеджера больницы, что купить — для лаборатории расходники, чтобы анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и пр. был бесплатным или сотню баночек для мочи. Я куплю расходники для лаборатории. Т. к. тому, кто не в состоянии потратить 3 гривны на баночку мы наберем, в крайнем случае, и в банку из-под майонеза. Тем больным, кто не тяжёлый, могут медсестры написать и тот флакон реасорбилакта, который есть в больнице. Могут. Потому что 100% профинансировать все койки невозможно», — отметила Светлана Федорова.

Она рассказала, что больницу была госпитализирована гражданка Белоруссии. Сначала ей была оказана помощь полностью препаратами больницы на сумму 1209 гривен.

«Затем пациентке было предложено, что может, из списка, приобрести. Термометр- нужен для самого больного. Термометрия идет часто, выносить из бокса или палаты термометры нельзя. Разбивают, бесконтактные показывают не всегда точно. Если больной покупает — он его же забирает домой, или предлагали из дому свой принести, для индивидуального пользования. Но строго накажем. Всех, кто имел отношение к списку: медсестер, заведующую, меня. Сижу, пишу выговор», — написала врач.

Светлана Федорова подчеркнула, что несогласна наказывать сотрудников больницы за выдачу таких списков и не собирается подписывать выговоры.

«Выговор за то, что работают, как проклятые. За то, что им разбивают головы в маршрутках, за то, что без выходных, за недолики в законодательствах, за то, что остаются, за то, что молча терпят нападки», — подытожила она.

Ранее главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что если у человека есть симптомы коронавируса, то он должен позвонить своему семейному врачу или на номер «103», но не идти в больницу и стоять там в очереди, так как это опасно.