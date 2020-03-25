В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета, и у которого подозревают заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что мужчина почувствовал недомогание раньше, однако к врачам обратился только сегодня. На «скорой» его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу №21. Спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта.

— Стал ли причиной осложнений стал именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра, — сказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Сейчас в Днепропетровской области два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Напомним, 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.