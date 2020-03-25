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По состоянию на 21:00 25 марта в Тернопольской области подтверждены четыре новых случая COVID-19.
Коронавирусная инфекция диагностирована у двух семейных врачей из Монастырисского района, одного врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района и невролога Монастырисской райбольницы, который является жителем Золотого Потока Бучацкого района, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в области выросло до 12 человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.
21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.
23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. 25 марта мужчина умер в реанимации.
24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.
25 марта - у врача- стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.
25 марта - у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.
Народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.
— Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю правили службы в храмах, — написала Юлия Климено.
По словам Юлии Клименко, с тремя больными контактировали семейные врачи и у двух из них проявляются симптомы коронавируса.
— С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачи не отпускают домой, — написала Юлии Клименко, добавив, что больница недостаточно обеспечена, нет тестов и ИВЛ.
Ранее сообщалось, что в Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус.
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По состоянию на 21:00 25 марта в Тернопольской области подтверждены четыре новых случая COVID-19.
Коронавирусная инфекция диагностирована у двух семейных врачей из Монастырисского района, одного врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района и невролога Монастырисской райбольницы, который является жителем Золотого Потока Бучацкого района, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в области выросло до 12 человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.
21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.
23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. 25 марта мужчина умер в реанимации.
24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.
25 марта - у врача- стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.
25 марта - у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.
Народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.
— Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю правили службы в храмах, — написала Юлия Климено.
По словам Юлии Клименко, с тремя больными контактировали семейные врачи и у двух из них проявляются симптомы коронавируса.
— С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачи не отпускают домой, — написала Юлии Клименко, добавив, что больница недостаточно обеспечена, нет тестов и ИВЛ.
Ранее сообщалось, что в Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус.