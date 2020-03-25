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В Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус.
Об этом сообщается на странице Сумской областной государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице. Анализы умершей отправлены в областной лабораторный центр для окончательного установления диагноза.
— Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти, — заявили в ОГА.
Как сообщалось, вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Окончательный анализ на коронавирус показал негативный результат.
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В Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус.
Об этом сообщается на странице Сумской областной государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице. Анализы умершей отправлены в областной лабораторный центр для окончательного установления диагноза.
— Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти, — заявили в ОГА.
Как сообщалось, вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Окончательный анализ на коронавирус показал негативный результат.