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По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
— По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19, — говорится в сообщении.
В течение дня подтверждены 32 новых случая:
Винницкая обл.— 1 в течение суток;
Волынская обл. — 2, из них 1 в течение последних суток;
Днепропетровская обл. — 2;
Донецкая обл. — 1;
Житомирская обл. — 2 (1 летальный);
Запорожская обл. — 7, из них 5 в течение суток;
Ивано-Франковская обл. — 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);
Киев — 34, из них 3 в течение суток;
Киевская обл. — 24, из них 2 в течение суток;
Луганская обл. — 1 в течение суток;
Львовская обл. — 2;
Одесская обл. — 4, из них 3 в течение суток;
Тернопольская обл. — 8, из которых 4 в течение последней суток, (1 летальный);
Херсонская обл. — 1 в течение суток;
Черкасская обл. — 2, из них 1 в течение суток;
Черновицкая обл. — 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;
В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области из-за коронавируса оказалась в изоляции целая больница.
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По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
— По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19, — говорится в сообщении.
В течение дня подтверждены 32 новых случая:
Винницкая обл.— 1 в течение суток;
Волынская обл. — 2, из них 1 в течение последних суток;
Днепропетровская обл. — 2;
Донецкая обл. — 1;
Житомирская обл. — 2 (1 летальный);
Запорожская обл. — 7, из них 5 в течение суток;
Ивано-Франковская обл. — 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);
Киев — 34, из них 3 в течение суток;
Киевская обл. — 24, из них 2 в течение суток;
Луганская обл. — 1 в течение суток;
Львовская обл. — 2;
Одесская обл. — 4, из них 3 в течение суток;
Тернопольская обл. — 8, из которых 4 в течение последней суток, (1 летальный);
Херсонская обл. — 1 в течение суток;
Черкасская обл. — 2, из них 1 в течение суток;
Черновицкая обл. — 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;
В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области из-за коронавируса оказалась в изоляции целая больница.