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Во Франции в течение последних суток от коронавирус умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.
Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает «Европейская правда».
С начала эпидемии во Франции умер 1331 человек. 86% жертв были в возрасте старше 86 лет.
В настоящее время во Франции зарегистрированы 25 233 случая заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 24 марта сообщалось о 22 300 инфицированных.
В настоящее время во Франции госпитализированы 11 539 человек, в том числе 2827 находятся в реанимации в тяжелом состоянии (+311 в сравнении с предыдущим днем). 3900 человек выздоровели и выписаны из больницы.
— Кризис будет долгим, и следующие несколько дней будут тяжелыми. У нас будут коллективные драмы, индивидуальные драмы, — сказал Жером Саломон, призывая французов объединиться.
Напомним, в Украине зафиксировали уже 145 случаев заражения коронавирусом.
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Во Франции в течение последних суток от коронавирус умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.
Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает «Европейская правда».
С начала эпидемии во Франции умер 1331 человек. 86% жертв были в возрасте старше 86 лет.
В настоящее время во Франции зарегистрированы 25 233 случая заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 24 марта сообщалось о 22 300 инфицированных.
В настоящее время во Франции госпитализированы 11 539 человек, в том числе 2827 находятся в реанимации в тяжелом состоянии (+311 в сравнении с предыдущим днем). 3900 человек выздоровели и выписаны из больницы.
— Кризис будет долгим, и следующие несколько дней будут тяжелыми. У нас будут коллективные драмы, индивидуальные драмы, — сказал Жером Саломон, призывая французов объединиться.
Напомним, в Украине зафиксировали уже 145 случаев заражения коронавирусом.