К утру четверга, 26 марта, жертвами коронавируса в США стали 1042 человека.

Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 69 тысяч человек, пишет Новое время.

Штаты находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, и на пятом месте по количеству смертельных случаев после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции.

Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк — на него приходится почти четвертая часть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тысяч человек.

Как сообщалось, во Франции в течение последних суток от коронавируса умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.