|Скорость ветра:
|6.4 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:13
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.55 грн
|30.6 грн
К утру четверга, 26 марта, жертвами коронавируса в США стали 1042 человека.
Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 69 тысяч человек, пишет Новое время.
Штаты находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, и на пятом месте по количеству смертельных случаев после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции.
Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк — на него приходится почти четвертая часть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тысяч человек.
Как сообщалось, во Франции в течение последних суток от коронавируса умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
К утру четверга, 26 марта, жертвами коронавируса в США стали 1042 человека.
Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 69 тысяч человек, пишет Новое время.
Штаты находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, и на пятом месте по количеству смертельных случаев после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции.
Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк — на него приходится почти четвертая часть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тысяч человек.
Как сообщалось, во Франции в течение последних суток от коронавируса умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.