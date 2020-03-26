За прошедшие сутки 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим тишины, боевики обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано пять обстрелов, а именно: дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Красногоровка - с ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками - с 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета. Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, здесь дважды обстреляли Новолуганское - с 82-мм миномета - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; рядом с Крымским - с 120-мм минометов - 20 мин, - сказано в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Сегодня, 26 марта, был зафиксирован обстрел вблизи Павлополя - из 82-мм миномета было выпущено 15 мин. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, незаконные вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.