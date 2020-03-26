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В среду, 25 марта 2020 года полицейские ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали людей, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской области и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения.
Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов было обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Трёх человек, в том числе организатора нелегального бизнеса, задержан в порядке статье 208 УПК Украины. Теперь им готовится уведомление о подозрении по части 2 статьи 321-1 Криминального кодекса Украины.
Напомним, что в американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.
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В среду, 25 марта 2020 года полицейские ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали людей, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской области и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения.
Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов было обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Трёх человек, в том числе организатора нелегального бизнеса, задержан в порядке статье 208 УПК Украины. Теперь им готовится уведомление о подозрении по части 2 статьи 321-1 Криминального кодекса Украины.
Напомним, что в американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.