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В американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается, ранее корпорация открыла центр информирования о COVID-19 и он сейчас доступен в верхней части новостной ленты Facebook в ряде стран. Там публикуют последнюю информацию от управлений здравоохранения государств и международных организаций таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), где они могут бесплатно публиковать в соцсети свои объявления, а другим организациям, работающим в сфере здравоохранения, позволят делать это на льготных условиях.
Как отмечается, через соцсети Facebook и Instagram уже более 1 млрд пользователей были ознакомлены с материалами ВОЗ и других организаций. А через приложение WhatsApp, принадлежащие корпорации, миллионы людей подписались на ежедневные оповещения ВОЗ, касающиеся вируса.
Напомним, что в рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям соцсети с актуальной информацией о коронавирусе.
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В американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается, ранее корпорация открыла центр информирования о COVID-19 и он сейчас доступен в верхней части новостной ленты Facebook в ряде стран. Там публикуют последнюю информацию от управлений здравоохранения государств и международных организаций таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), где они могут бесплатно публиковать в соцсети свои объявления, а другим организациям, работающим в сфере здравоохранения, позволят делать это на льготных условиях.
Как отмечается, через соцсети Facebook и Instagram уже более 1 млрд пользователей были ознакомлены с материалами ВОЗ и других организаций. А через приложение WhatsApp, принадлежащие корпорации, миллионы людей подписались на ежедневные оповещения ВОЗ, касающиеся вируса.
Напомним, что в рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям соцсети с актуальной информацией о коронавирусе.