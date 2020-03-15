|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:08
|Заход солнца:
|18:04
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.95 грн
|26.89 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.95 грн
В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям соцсети с актуальной информацией о коронавирусе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Информировать население будут из официальных источников МОЗ Украины, таких как вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua.
В ленте новостей автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.
Вскоре появится search modules — оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины www.fb.com/moz.ukr.
Язык оповещений будет соответствующей настройки профиля пользователя.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистовАлександр Максименко
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям соцсети с актуальной информацией о коронавирусе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Информировать население будут из официальных источников МОЗ Украины, таких как вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua.
В ленте новостей автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.
Вскоре появится search modules — оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины www.fb.com/moz.ukr.
Язык оповещений будет соответствующей настройки профиля пользователя.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.