В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям соцсети с актуальной информацией о коронавирусе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Информировать население будут из официальных источников МОЗ Украины, таких как вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua.

В ленте новостей автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.

Вскоре появится search modules — оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины www.fb.com/moz.ukr.

Язык оповещений будет соответствующей настройки профиля пользователя.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.

Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.