В итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет hromadske.

По ее словам, женщина — 1958 года рождения. Она умерла в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.

Сейчас украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.