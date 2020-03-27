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В итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет hromadske.
По ее словам, женщина — 1958 года рождения. Она умерла в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.
Сейчас украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
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В итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет hromadske.
По ее словам, женщина — 1958 года рождения. Она умерла в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.
Сейчас украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль