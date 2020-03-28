|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:38
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:24
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
На Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Подозрение мужчине вручили вчера 27 марта.
— Установлено, что главный инженер государственного предприятия, с сентября 2019 присвоил имущество предприятия, чем вызвал ущерб на сумму почти 600 000 гривен, - сказано в сообщении.
Ему инкриминируется часть 5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».
— Наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Решается вопрос об обращении с ходатайством к следственному судье и избрании подозреваемому меры пресечения. На указанные около 100 тонн семян подсолнечника наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и полного круга причастных к преступлению лиц, - сообщили в полиции.
Напомним, 22 января 2019 следователи полиции сообщили о подозрении двум предпринимателям, которые присвоили бюджетные средства, выделенные на строительство и ремонт дорог во Врадиевке.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
На Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Подозрение мужчине вручили вчера 27 марта.
— Установлено, что главный инженер государственного предприятия, с сентября 2019 присвоил имущество предприятия, чем вызвал ущерб на сумму почти 600 000 гривен, - сказано в сообщении.
Ему инкриминируется часть 5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».
— Наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Решается вопрос об обращении с ходатайством к следственному судье и избрании подозреваемому меры пресечения. На указанные около 100 тонн семян подсолнечника наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и полного круга причастных к преступлению лиц, - сообщили в полиции.
Напомним, 22 января 2019 следователи полиции сообщили о подозрении двум предпринимателям, которые присвоили бюджетные средства, выделенные на строительство и ремонт дорог во Врадиевке.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль