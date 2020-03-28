На Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Подозрение мужчине вручили вчера 27 марта.

— Установлено, что главный инженер государственного предприятия, с сентября 2019 присвоил имущество предприятия, чем вызвал ущерб на сумму почти 600 000 гривен, - сказано в сообщении.

Ему инкриминируется часть 5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах».

— Наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Решается вопрос об обращении с ходатайством к следственному судье и избрании подозреваемому меры пресечения. На указанные около 100 тонн семян подсолнечника наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и полного круга причастных к преступлению лиц, - сообщили в полиции.

Напомним, 22 января 2019 следователи полиции сообщили о подозрении двум предпринимателям, которые присвоили бюджетные средства, выделенные на строительство и ремонт дорог во Врадиевке.