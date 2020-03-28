В Первомайском районе на Николаевщине полицейские задержали угонщика автомобиля ВАЗ-2109.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, около 5:00 утра 26 марта в Первомайский отдел полиции обратился 26-летний житель одного из сел района с сообщением о том, что несколько часов назад похитили его автомобиль ВАЗ-2109.

Пострадавший рассказал, что накануне вечером он отдыхал в компании знакомых в соседнем селе, куда приехал на своем автомобиле, один из парней попросил подвезти его в магазин. Во время движение между автовладельцем и пассажиром возникла ссора, в результате которой последний, применив физическую силу к водителю, вытолкнул его из автомобиля и завладел автомобилем, поехав в неизвестном направлении. Однако убежать далеко вор не смог, проехав несколько километров машина сломалась, и он был вынужден оставить ее на обочине дороги.

— Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные криминальной полиции в течение нескольких часов установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины. По процессуальной поддержки местной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Согласно санкции указанной статьи злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, - сказано в сообщении.

После проведения необходимых следственных действий транспортное средство будет возвращено пострадавшему.

Напомним, 23 ноября, около 5 часов утра на перекрестке проспекта Центрального и улицы Генерала Карпенко произошло ДТП. Водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, серьезно повредив машину.